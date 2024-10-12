الدفاع المصري بأبو ظبي ينظم احتفالية تزامنًا مع الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول تنظيم مكتب الدفاع المصري بأبو ظبي احتفالية استقبال بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر.

واحتفل مكتب الدفاع المصري، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ 51، وحضر الافتتاح السفير المصري لدى دولة الإمارات، وعدد من مديري مكاتب الدفاع حول العالم، والمقيمين داخل دولة الإمارات.

وقال السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات: "كل عام والمصريين كلهم بخير، وقيادة مصر بخير، ومصر كلها بخير يا رب، في ظل التحديات التي نواجهها من كل ناحية، مصر لأول مرة تكون معرضة لهذا القدر من التحديات من جميع الاتجاهات، لكن مصر وقيادتها وجيشها وشعبها قادرين دائمًا على حماية أمن مصر".