ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع المصري بأبو ظبي ينظم احتفالية تزامنًا مع الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

مكتب التمثيل الدبلوماسي
مكتب التمثيل الدبلوماسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول تنظيم مكتب الدفاع المصري بأبو ظبي احتفالية استقبال بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر.

واحتفل مكتب الدفاع المصري، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ 51، وحضر الافتتاح السفير المصري لدى دولة الإمارات، وعدد من مديري مكاتب الدفاع حول العالم، والمقيمين داخل دولة الإمارات.

وقال السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات: "كل عام والمصريين كلهم بخير، وقيادة مصر بخير، ومصر كلها بخير يا رب، في ظل التحديات التي نواجهها من كل ناحية، مصر لأول مرة تكون معرضة لهذا القدر من التحديات من جميع الاتجاهات، لكن مصر وقيادتها وجيشها وشعبها قادرين دائمًا على حماية أمن مصر".

مكتب الدفاع المصري بأبو ظبي الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر دولة الامارات