الفلبين تؤكد عدم إصابة أي من رعاياها في الغارات الإسرائيلية على بيروت

أكدت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين، عدم إصابة أي من رعاياها في الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل مؤخرا على العاصمة اللبنانية (بيروت).

وقال وزير العمال المهاجرين الفلبيني "هانز ليو كاكداك" - في تصريحات نقلتها قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم السبت - إن معظم الرعايا الفلبينيين في لبنان والبالغ عددهم نحو 11 ألف شخص يقيمون في العاصمة "بيروت"، تم إجلاء 178 فقط منهم إلى ثلاثة أماكن إيواء تابعة للحكومة.

وكان 22 شخصا قد لقوا مصرعهم فيما أصيب 117 آخرون في غارتين جويتين شنتهما القوات الإسرائيلية أمس الجمعة على العاصمة اللبنانية.

وكانت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين أعلنت في وقت سابق أن السلطات تعمل على إعادة المئات من رعاياها جوا من لبنان، مشيرة في الوقت ذاته أنها تعد طريقا بريا بديلا لإعادة العمال حال تعثر عمليات الإجلاء جوا.