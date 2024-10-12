"صناعة شباب الأعمال": نمتلك العديد من المشروعات المؤثرة في الناتج القومي الإجمالي

قال المهندس عمرو إمام، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية شباب الأعمال، إن الجمعية قامت بإطلاق ورقة سياسات تتعلق بكل ما يخص القطاعات الصناعية المختلفة، كما تقدمت لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية والتي تضم 80 عضوا يمثلون كافة القطاعات الصناعية، لتوصيل وجهة نظر وفكر المستثمر وشباب الأعمال للجهات المختصة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية شباب الأعمال، خلال المؤتمر الصحفي لجمعية شباب الأعمال اليوم، أن مقترحات اللجنة ساهمت في تعديل الشرائح الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل مقصات دفع للمصالح الحكومية من رصيد ضربة القيمة المضافة.

وأكد أن شباب الأعمال يمتلكون العديد من الشركات والمصانع المؤثرة بشكل كبير في المساهمة بالناتج القومى الإجمالي، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من حجم الشركات المصرية، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع يعمل على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق مستهدف أن الدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة.