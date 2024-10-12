قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة لخدمة القطاع المدني

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وفى إطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2023 / 2024 ، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تم تنفيذ ندوتين تثقيفيتين بجامعة بورسعيد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه أبناء الشعب المصرى العظيم والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

وقامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم معرضين لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة بنادى دار حرس الحدود بالزمالك وفندق جويل الجميل ببورسعيد وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

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