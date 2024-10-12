جيش الاحتلال يدعو سكان 23 بلدة جنوبي لبنان للإخلاء الفوري

دعا متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره، اليوم السبت، على منصة إكس، سكان 23 بلدة في الجنوب اللبناني إلى الانتباه.

وأكد أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف مواقع لحزب الله في القرى الحدودية.

وأكد أن عودة السكان إلى منازلهم ممنوعة حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن "أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته للخطر".

كما حذّر فرق الإسعاف والهيئات الطبية من التعامل مع عناصر حزب الله، مدعيًا أن الحزب يستخدم سيارات الإسعاف كوسيلة للتخفي.

و نزح مئات الآلاف من مناطق الجنوب، بالإضافة إلى البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، جراء التهديدات المتكررة من الجانب الإسرائيلي والتحذيرات المستمرة بعدم العودة.