القاهرة الإخبارية: صوت المعارضة يرتفع ضد الاحتلال ومطالب غربية لوقف تسليح إسرائيل

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل خاصة تلك المستخدمة في قطاع غزة ولبنان حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير، في إشارة إلى تجاهل التوتر في العلاقات مع تل أبيب.

الرئيس الفرنسي قال، إن هذه ليس بأي حال من الأحوال، دعوة إلى نزع سلاح إسرائيل، بل محاولة لوقف ضرب الاستقرار في هذا الجزء من العالم، عبر قطع إمدادات السلاح لإسرائيل.

إلى ذلك فإن فرنسا لم تكن الوحيدة التي تحدثت عن وقف توريد الأسلحة إلى تل أبيب، حيث علقت بريطانيا ما يقارب من 30 ترخيصاً لتصدير المعدات العسكرية لاستخدامها في العمليات العسكرية بقطاع غزة، بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وهو القرار الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «مغزي».

كما أنه في فبراير 2024 أوقفت هولندا تصدير قطع غيار مقاتلات إف - 16 و إف - 35 إلى إسرائيل، بناءً على حكم قضائي، بعد رفع دعوة ضد الحكومة الهولندية بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تستخدم بحروبها في المنطقة.

وفي بلجيكا قررت حكومتا العاصمة بروكسل، ووالونيا وهما اثنان من الحكومات الـ 6 في البلاد، حذر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

ومع نهاية عام 2023 لم تتردد الحكومة الإيطالية في إصدار قرار بعدم منح تصاريح جديدة متعلقة بتصدير السلاح إلى إسرائيل وفقا للقانون الإيطالي، الذي يحذر تصدير الأسلحة إلى البلدات التي يعتقد أنه تنتهك القانون الدولي.

وأكدت «القاهرة الإخبارية» أن قرارات تلك الدول كانت بمثابة رد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة والتي تسببت في إشعال فتيل أزمات طاحنة مع جيرانها، مما أثر على السلم العالمي، وينذر باتساع الصراع في الأيام القبلة.