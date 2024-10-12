قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الزنكلون بالشرقية

السبت 12/أكتوبر/2024 - 06:15 م

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة طبية علاجية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق.

وتأتي هذه القافلة تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالشرقية والإدارة البيطرية بمركز الزقازيق لتجوب القرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية الزنكلون التابعة لإدارة الزقازيق بحضور مدير مديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الرعاية والعلاج و مدير إدارة الزقازيق وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية وحضور كبار المربين بالقرية وقد تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٢٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية 80 رأس ماشـية ورش 200 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجيه والترقيم والتسجيل المجانى 10 رأس ماشية وعلاج 250 طائر وتم سحب 10 عينات لفحص البروسيلا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا و السعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية و الداجنة.