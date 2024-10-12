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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 51 لاتصارات أكتوبر المجيدة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة. 

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة واجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، واتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

وألقى اللواء أ ح مدحت عبدالعزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم عرفانًا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته، مشيراً إلى الإنجازات التى حققتها الفرق الرياضية بالجمعية على المستويين المحلى والدولى بما يعكس مدى ما يتمتعون به من مستوى متميز وقدرات استثنائية.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس على الفرق الفائزة.

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