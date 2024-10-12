مفتي الجمهورية: دعوات المساكنة تجرؤ على الأحكام الشرعية

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الدعوات التي انتشرت بشأن ما يسمى بالمساكنة، تعد تجرؤ على الأحكام الشرعية التي حددت العلاقة بين الرجل والمرأة بأمور تهدف إلى استقرار الأسرة، مشيراً إلى أن هذه الدعوات تقلل من شأن الأسرة، وبالنظر إلى المجتمعات الغربية فلا تعرف للأسرة قوام وأحياناً يصل الأمر بالشخص إلى اليأس والانتحار، ولهذا جاءت الرسالات السماوية لتنظم هذه العلاقة من خلال الزواج الشرعي، ونهت عن أي علاقة غير مشروعة، وكل ذلك يؤكد أن بناء الإنسان لا يتحقق إلا من خلال المنظور الشرعي الذي وضع الضوابط التي يمنع من خلالها الاعتداء على النفس والمال.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مفتي الجمهورية، اليوم السبت، في الندوة التي نظمتها جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأدارها الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومقرر الندوة، في إطار تدشين سلسلة من المحاضرات واللقاءات مع طلبة الجامعات ضمن المشروع الذي أطلقته دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية لنشر الوعي بين طلاب الجامعات المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للقيم الدينية والوسطية بين الشباب.

وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار شامل لمشروع نشر الوعي في الجامعات المصرية لتحديد الأهداف والآليات التي تساعد في حماية عقول الشباب من الانحراف نحو التشدد أو الانفلات، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع قائم على التسامح والاعتدال.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لإلقاء محاضرة بعنوان "بناء الإنسان في الإسلام" داخل جامعة طنطا ضمن مشروع دار الإفتاء لنشر الوعي في الجامعات المصرية ،بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالغربية.