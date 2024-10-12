باحث سياسي: قوات الاحتلال تمارس أبشع الجرائم في غزة والعالم يكيل بمكيالين

قال أشرف أبو خصيوان، الكاتب والباحث السياسي، إن العالم أدرك الوجه القبيح لإسرائيل، وعليه أن يتحرك من جديد بعد مرور عام على الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تعربد اليوم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها من خلال الاعتداء وشن حرب جديدة على لبنان.

وأضاف، الباحث السياسي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل قبل أيام أعلنت أن قطاع غزة منطقة ثانوية في القتال وهذا لا يقلل من حجم الجرائم الإسرائيلية، بل على العالم أجمع أن يفتح عينيه من جديد على جرائم إسرائيلية جديدة تخوضها تل أبيب خاصة في منطقة جباليا ومنطقة شمال غزة، حيث لا زالت تحاصر أكثر من 200 ألف مواطن في منطقة جباليا وتحديدا جباليا البلد وجباليا النزل ومنطقة الصفطاوي هذه المناطق.

وأكد أنه يجب على العالم أجمع أن يكشف عن الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يمارس أبشع جرائمه في غزة، خاصة أن العالم اليوم يكفل بمكيالين في اكتشاف هذا الاحتلال، منوهًا أنه يجب على العالم أجمع أن يكشف عن الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يمارس أبشع جرائمه في غزة، خاصة أن العالم اليوم يكفل بمكيالين في اكتشاف هذا الاحتلال.