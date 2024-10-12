القوات المسلحة تتفق مع شركة أبو قير لتداول الحاويات على تقديم خدمات "الوطنية للطوارئ"

وقع اللواء أ ح هانى محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، واللواء محمـد عبد العزيز براية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحري.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات،

ويهدف الاتفاق إلى توفير جميع الاتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير الأداء للعاملين ويسهم فى تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى فى مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتى من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلي الشركة.

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