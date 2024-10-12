"شباب الأعمال": الجمعية ساهمت في توفير 350 ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية

قال المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن عدد أعضاء الجمعية وصل لنحو 450 عضوا، موضحا أنهم يمثلون نحو 10% من الناتج المحلي للقطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الجمعية اليوم، بمناسبة احتفال الجمعية بمرور 25 عاما على إنشائها، أن الفترة الماضية ساهمت الجمعية بشكل مباشر وغير مباشرة في توفير نحو 350 ألف فرصة عمل.

وأشار الشنواني، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم إلى أن توفير فرص العمل يأتي ضمن استراتيجية الجمعية خلال العام الماضي 2023، منوها بأن هناك 3 ركائز أساسية تعمل عليها الجمعية تتمثل في تحسين بيئة ومناخ الأعمال، وخدمات الأعضاء والمبادرات، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أن الجمعية تستهدف المشاركة بفاعلية في عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكين بيئة الأعمال لدعم ترتيب مصر التنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونوه الشنواني بأن هناك تنوعا في الفئات العمرية والنوعية لأعضاء الجمعية، حيث إن المرأة تمثل 30٪ من إجمالي أعضاء الجمعية، وأن 31% من أعضاء الجمعية في الفئة العمرية من 20- 30 عاما، و 38% بالفئة من 31- 40 عاما.