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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بسرقة هاتف محمول من أجنبي بمصر القديمة

سرقة هاتف محمول أرشيفية
سرقة هاتف محمول أرشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، بحبس سائق بإحدى شركات النقل الذكي ومالك محل هواتف سيئ النية، في اتهامهم بسرقة هاتف محمول من شخص أجنبي وشراء الثاني له رغم علمه بسرقته، أثناء ركوبه معه، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن المتهم من الشركة التي يعمل لديها، والصحيفة الجنائية الخاصة به، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق "يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكى"، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبمواجهته أقر بالتصرف فيه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه"، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.
 

سائق شركات النقل الذكي مالك محل هواتف سرقة هاتف محمول قسم شرطة مصر القديمة يحمل جنسية أحدي الدول أحد تطبيقات النقل الذكى