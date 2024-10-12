برنامج الأغذية العالمي: شمال قطاع غزة معزول تماما ولا نستطيع العمل هناك

صرح برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، أن شمال قطاع غزة معزول تماما ولا نستطيع العمل هناك بسبب الغارات الجوية والعمليات البرية العسكرية وأوامر الإخلاء.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في شمال قطاع غزة يسبب أزمة خطيرة في الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية. وفي تدوينة عبر منصته الرسمية "إكس"، ذكر البرنامج أن المنطقة لم تتلقَ أي مساعدات غذائية منذ الأول من أكتوبر.

وأكد البرنامج في تحديث على موقعه الرسمي أن هناك حوالي 100 ألف طن من المواد الغذائية مخزنة في المعابر الحدودية للقطاع مع مصر والأردن وإسرائيل، تكفي لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة خمسة أشهر.

وأشار إلى أن سكان غزة فقدوا منازلهم بعد عام كامل من النزاع، حيث اضطرت الأسر إلى بيع ممتلكاتها. يعيش أكثر من مليون شخص الآن في خيام، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص التغذية والمأوى.

وأوضح أن نقاط توزيع المواد الغذائية في شمال غزة أُغلقت نتيجة العمليات العسكرية، مما أجبر آلاف الأسر على الفرار، في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية قصف جباليا ومخيمها، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، بينما يستمر الحصار لليوم السابع على التوالي.