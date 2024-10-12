3 نقباء و6 على مقعد العضوية.. غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم السبت، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

تقدم على منصب رئيس النقابة كل من رزق الطرابيشي، وشوكت سعد، ونبيل أبو شال، وعلى عضوية المجلس كل من أحمد بسيوني، وأشرف حامد، وبسمة الشحات، وخالد الأمير، ورامي ياسين، وهاني العوضي.

ومن جانبه، أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تم الإعلان عن أسماء المرشحين فور إغلاق باب الترشح مباشرة بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية، مضيفا أن اللجنة تبدأ غدا الأحد تلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا ولمدة خمسة أيام من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، على أن تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17/10/2024م، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء 30/ 10/ 2024م بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.