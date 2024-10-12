لجنة القيادات بتعليم الدقهلية تنعقد لاختيار رؤساء أقسام بالإدارات

انعقدت اليوم السبت لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قسم تعليم إبتدائي و إعدادي و ثانوي بدواوين الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية و تحت رعاية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقد تشكلت اللجنة من الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين و الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية و إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية و خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية و إيهاب شوقي مدير إدارة الموارد البشرية و التدريب و أحمد إبراهيم مدير إدارة التعليم الابتدائي و مصطفي البليهي مدير إدارة التعليم الإعدادي و راغب مختار مدير إدارة التعليم الثانوي.

وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس استعدادًا لإستقبال العام الدراسي الجديد .

و قد التزمت اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنية للجميع التوفيق والسداد وداعية الجميع للتقاني والإخلاص في العمل.

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