رئيس جامعة المنوفية يلتقي بوفد ISG لبحث أوجه التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، منى خيري فريد، رئيس مجلس إدارة المجموعة العلمية المتكاملة ISG والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعةوالمجموعة، بحضور الدكتور إكرامي جمال، أمين عام الجامعة.

رحب الدكتور أحمد القاصد بوفد المجموعة العلمية، مؤكدًا على أن هناك تعاون مع المجموعة في عدد من المشروعات بالجامعة وجامعة المنوفية الأهلية، مشيرًا إلى أهمية ومكانة المجموعة وذراعه الصناعي "مصنع اريس" إيجبيت بمدينة السادات كأحد الكيانات الصناعية المهمة على المستوى المحلي والعربي.

كما أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجامعة لديها خطة طموحة وستشهد توسعات وإنشاءات جديدة في المرحلة القادمة منها معهد الأورام والمدينة الطبية الجديدة بالإضافة إلى إنشاء جامعة تكنولوجية وجامعة دولية بأرض الجامعة بمدينة السادات، مرحبًا بالتعاون مع المجموعة العلمية المتكاملة ومصانعها التابعة لها وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

كما أعربت رئيس مجلس إدارة المجموعة العلمية المتكاملةعن سعادتها بتعاون المجموعة وشركاتها مع جامعة المنوفية العريقة، موضحةً أن المجموعة تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وتوفير احتياجات الجامعات من المعامل والتجهيزات بالجامعات الأهلية والتكنولوجية والحكومية والهيئات.