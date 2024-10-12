الثلاثاء.. "النخيل زراعة اليوم صناعة الغد" ملتقى علمي بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية

ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 بالمركز الملتقي العلمي للمعهد تحت عنوان: " النخيل زراعة اليوم ، صناعة الغد" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور فجر عبد الجواد- القائم بأعمال رئيس المركز القومي البحوث - وبرئاسة ا.د محمود حـــــــزين - القائم بأعمال عميد المعهد، وبحضور العديد من الشخصيات العامة.

يلقي الملتقى هذا العام الضوء علي مستقبل إنتاج التمور في مصر بهدف إكثار وإنتاج التمور ومكافحة أمراض النخيل وآفاتها وكذلك مكافحة الأمراض المتعلقة بالتخزين والخطوات التصنيعية للثمار للتوافق مع المتطلبات العالمية حيث تعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم بإنتاج يصل الى 1.7 مليون طن تمثل 17.7% من الإنتاج العالمي (نسبة انتاج الأصناف الرطبة 52% من هذه الكمية) وقد اهتمت مصر بزراعة 7 مليون نخلة من الأصناف النصف جافة في الخمس سنوات الأخيرة لزيادة قدرة مصر في تصدير التمور ذات الجودة العالية حيث تمثل احتياجات السوق العالمية للتمور نسبة 33% من الأصناف نصف الجافة تشارك فيها مصر بنسبة 9% مما يتطلب المزيد من التوسع في زراعة الأصناف النصف جافة لتقابل الطلب العالمي.

يذكر ان مصر حالياً تشهد في الآونة الأخيرة زيادة معدلات إنتاجها من التمور نصف الجافة نظراً للتوسع في زراعة الأصناف النصف جافة حيث ارتفع معدل إنتاجها لأكثر من 350 ألف طن سنويا من التمور ذات الجودة العالية ما أدى إلى زيادة سعر الطن في التصدير من 4000 إلى 8000 دولار.

ويجمع الملتقى الكوادر العلمية بالمستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة للتشجيع على إنتاج وتصدير التمور ذات الجودة العالية من الأصناف نصف الجافة بالشكل المطلوب عالمياً مما يساعد على دفع اقتصاد الدولة.