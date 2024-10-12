جامعة قناة السويس تعلن خطة الأنشطة الطلابية

أعلنت جامعة قناة السويس عن خطة الأنشطة الطلابية التي ستقام خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيد.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن هذه الأنشطة تأتي في إطار احتفالات الجامعة بنصر أكتوبر العظيم، حيث تسعى الجامعة إلى تعزيز الوعي الوطني والروح الإيجابية لدى الطلاب من خلال مشاركتهم في فعاليات متنوعة تهدف إلى إحياء ذكرى هذا النصر العظيم.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الإدارة العامة لرعاية الشباب ستنظم أسبوعًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة في سبعة مجالات، تساهم في إثراء الحياة الجامعية وتعزيز تفاعل الطلاب، حيث تنظم جميع الفعاليات الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة.

وتنطلق أولى الفعاليات في 14 أكتوبر، حيث تشارك إدارة النشاط الثقافي في قرعة مسابقة "العباقرة" بالقاهرة بمشاركة 8 طلاب، تحت إشراف مروة عدلي، مديرة إدارة النشاط الثقافي، كما يشهد اليوم ذاته مواصلة الدورة التنشيطية في النشاط الرياضي، التي ستقام على ملاعب الجامعة بمشاركة 100 طالب وطالبة، بينما ستقام بطولة "كروس فيت" للكليات يوم 15 أكتوبر، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة، يليها بطولة ألعاب القوى للكليات يوم 16 أكتوبر بمشاركة 100 طالب وطالبة، تحت إشراف الكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

وفي إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، تنظم إدارة الأسر الطلابية عرض فيلم "السرب" في 13 أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبرى، بمشاركة 100 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان "يوم العزة والكرامة" في 17 أكتوبر بمشاركة 100 طالب وطالبة، تحت إشراف ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

كما سيقوم الاتحاد الطلابي بزيارة إلى متحف القوات الجوية وبانوراما أكتوبر في 17 أكتوبر، بمشاركة 100 طالب وطالبة، تحت إشراف مصطفى أبو سريع، مدير مكتب الاتحادات الطلابية.

على صعيد آخر، ينظم مراكز الفنون طوال الأسبوع فعاليات فنية متنوعة بمبنى الأنشطة الطلابية، تشمل فنون المسرح، الكورال، الموسيقى، الفنون الشعبية، الفنون التشكيلية، والأشغال اليدوية، تحت إشراف عيشة زين، مشرفة مراكز الفنون.

تأتي هذه الأنشطة ضمن سعي الجامعة إلى تعزيز الروح الوطنية بين الطلاب وإحياء الذكريات الوطنية المجيدة من خلال برامج متنوعة تساهم في توجيه الطلاب نحو المشاركة الفعالة في المجتمع.