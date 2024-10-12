ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: افتتاح عيادتين للعلاج الطبيعي وإجراء 31 ألف جلسة خلال سبتمبر

جانب من جلسات العلاج
جانب من جلسات العلاج الطبيعى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم السبت عن جهود إدارة العلاج الطبيعى خلال سبتمبر الماضى، والتى تضمنت تجهيز وافتتاح عيادة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة طناح التابعة لإدارة المنصورة علاوة على تجهيز أخرى بطب أسرة أحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لمركز بلقاس.

وأضاف مدكور أنه فى إطار متابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى فقد تم تكثيف المرور على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات التابعة لإدارات (ميت غمر- بلقاس - السنبلاوين - أجا - تمي الامديد - شربين - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية – جمصة) بواقع 90 جولة تفقدية . 
فيما أوضح الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي أن وحدات وأقسام إدارته أجرت  خلال الشهر الماضى نحو 31195 جلسة من بينها 21054 جلسة بالعيادات الخارجية و6553 لمرضى الغسيل الكلوى  بالإضافة إلى 1081 يالعناية والداخلى

كما شهد سبتمبر الماضى 3 ورش تدريبية بمستشفى شربين بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي) وعقد نحو 45 اجتماعاً فنياً بمختلف مستشفيات الدقهلية ( ميت غمر- منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس-  بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية ) جرى خلالهم بحث ومناقشة مختلف موضوعات العلاج الطبيعى بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية.

IMG-20241012-WA0022
IMG-20241012-WA0022
IMG-20241012-WA0031
IMG-20241012-WA0031
IMG-20241012-WA0025
IMG-20241012-WA0025
IMG-20241012-WA0027
IMG-20241012-WA0027
IMG-20241012-WA0028
IMG-20241012-WA0028
IMG-20241012-WA0030
IMG-20241012-WA0030
IMG-20241012-WA0023
IMG-20241012-WA0023
IMG-20241012-WA0024
IMG-20241012-WA0024
IMG-20241012-WA0026
IMG-20241012-WA0026
IMG-20241012-WA0029
IMG-20241012-WA0029
إدارة العلاج الطبيعي الدقهلية الصحة بالدقهلية السنبلاوين بالدقهلية المنصورة جودة الخدمات المقدمة للمرضى صحة الدقهلية مستشفيات الدقهلية