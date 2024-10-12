المطران عطالله حنا: "فلنرفع الدعاء في كنائسنا كي تقف الحرب"

دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الكنائس المسيحية كافة في هذه الارض المقدسة لكي ترفع غدا الاحد واثناء القداس الالهي الصلوات والابتهالات من اجل السلام ومن اجل ان تتوقف الحرب في غزة وفي لبنان.

وقال: فلنذكر اخوتنا الذين يعانون من هذا العدوان ولنصلي من اجلهم ولنترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين ولكي يكون الرب عونا للنازحين واللاجئين فما تشهده غزة في هذه الاوقات انما هي كارثة مروعة ومشاهد مماثلة يشهدها ايضا لبنان.

وتابع، ملجأنا هو الله وخاصة في الصعاب والاوقات العصيبة ونحن في هذا الزمن الاليم والحزين من واجبنا ان نلجأ الى الله لكي يتحنن علينا ويرأف بنا ولكي يكون عونا مع احباءنا ضحايا الحروب لا سيما في غزة وفي لبنان؛ فلنصلي الى الله بحرارة من اجل ان تتوقف هذه المعاناة وهذا النزيف.



