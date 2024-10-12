عربة متنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب بالتنسيق مع حي الجمرك الإسكندرية

نسق مدير إدارة التنمية المحلية ومدير وحدة تكافؤ الفرص بحي الجمرك الإسكندرية مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتوفير عربات متنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية وذلك أمام أحد الفنادق بالمنشية، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وبناء على تعليمات عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك.

وأضاف البيان الصادر اليوم أن فريق من إدارة الوعي البيئي بشركة المياه بتقديم التوعية بالخدمات التى تقدمها العربات المتنقلة للشركة لأهالي الحي من شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ، ودفع الفواتير ، والتعاقدات الجديدة للعدادات، وتلقي الشكاوى والمقترحات، وكذلك التوعية عن كيفية الحفاظ على ترشيد استهلاك المياه .

وكما قامت مدير إدارة مشروعك بالحي بشرح مفصل عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستندات المطلوبة لدفع عجلة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي.

وجاء ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق الحي .

ويستمر تواجد عربة خدمة عملاء شركة مياه الشرب حتي يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ أمام فندق شهير بالمنشية.