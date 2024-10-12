الاتحاد الأوروبي يحث السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها

حث الاتحاد الأوروبي، السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع ولايتها، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، اليوم السبت.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون "الأونروا" الذي يُناقش حاليا في البرلمان الإسرائيلي.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.