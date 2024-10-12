نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة: مبادرة بداية تستهدف التوعية بشكل عام بقضايا الأسرة

أكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، علي أن جاء التكليف الرئاسي للمجلس القومي للمرأة بالعمل فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي .

واضاف " خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة"، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان ، أن يعمل المجلس فى محور التمكين الاقتصادي على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان باعتبارها الخطوة الهامة لأثبات الشخصية القانونية وبرامج التثقيف والشمول المالي للمرأة وريادة الأعمال، علاوة على البرامج المتعلقة بتدريبهن على الحرف التراثية واليدوية وانشاء المشاغل التي توفر لهم فرص العمل من أجل حياة كريمة وتوفير المعارض لهذا الغرض الثقافي والتوعوي والتعليمي يعمل المجلس على تنفيذ المبادرة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة "معا في خدمة الوطن " وتم وضع برنامج جلسات الدوار وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

كما أطلق المجلس مبادرات اخري مثل امسيات المصرية ومطبخ المصرية الذى يهدف الى تدريب مجموعات من السيدات، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، فضلًا عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة المحتاجة، مضيفاً أن تضمن التكليف الرئاسي للمجلس بالعمل على البرنامج التوعوي "جلسات الدوار" الذي يهدف الى توظيف ما جري عليه العرف بالريف المصري من عادات في احداث تغيير جذري في المعتقدات والموروثات الاجتماعية المغلوطة الغير سارية.. والتوعية بشكل عام بقضايا الاسرة ولترسيخ الاعتياد والاعتقاد بان الحوار واحترام الاخر هو الوسيلة السوية لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاسرية

وأوضح ، أن يستهدف البرنامج 10 الآف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة.. لتوعية 10 مليون مصرية ومصري بقضايا "الحقوق والحريات والصحة الإنجابيةوالأمومة الآمنة وبرامج رعاية ما قبل الزواج وقضايا العنف ضد المرأة.. وغيرها"

وبالفعل وعلى مدار الفترة الماضية منذ إطلاق المشروع تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي جميع الجهات للوصول برؤية مشتركة حول كيفية تناول قضايا الأسرة.. وتصحيح المفاهيم المغلوطة والممارسات والموروثات الاجتماعية غير السوية و اختيار المميزين من القيادات الدينية التى تمتلك مهارات التواصل والتأثير فى القرى المستهدفة التى تضمها مبادرة تنمية الريف المصري" حياة كريمة" ، كما تم تنفيذ جلسات الدوار لتوعية المواطنين بالقرى والمحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة.. فقد نجحنا فى الوفاء بما يزيد عن ثلثي المستهدف حيث تم تدريب ما يزيد عن 7 الآف قيادة دينية والوصول الى ما يقرب من 9 مليون مواطن من خلال تنفيذ ما يزيد عن 93 ألف جلسة دوار منذ إطلاق المشروع وحتى الآن ومازال العمل مستمرًا للوصول الى كامل المستهدف ٍ، كما أن المبادرة سوف تقدم تحت لوائها أهداف المبادرات القومية الأخرى الخدمية والتوعوية وهو الأمر الذي يتطلب منا إعادة صياغة خطة عمل حديثة لجلسات الدوار.. وإعادة تدريب القادة الدينيين على المحاور الجديدة. وهو ما سوف نعكف على صياغته خلال اليومين القادمين مع الشركاء فى المجلس والوزارة.

وفى هذا السياق يأتي لقاءنا اليوم بحضور ممثلي جميع الجهات الشريكة ونخبة مميزة من القادة الدينيين والواعظات ومديري مديريات الاوقاف ومسئولي ملف جلسات الدوار ومقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والذي شرفننا بالعمل معهم على مدار العامين الماضيين واثبتوا جدارة فى التخطيط والتخطيط والتنفيذ.

وانطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

