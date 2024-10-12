الفنانة نهى عابدين تتصدر محركات البحث.. اعرف السبب

أثارت الفنانة نهي عابدين الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بين رواد السوشيال ميديا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حلت ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "on"، والتى كشفت من خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس، التى حققت نسب مشاهدات مرتفعة بعد العديد من الآراء الصادمة لها.

نهى عابدين شخصية صعبة

كشفت الفنانة نهى عابدين عن طبائع شخصيتها في فقرة المواجهة، والتى أكدت من خلالها أنها شخصية صعب التعامل معها، وأنها تركيبة واجهة العديد من التحديات والصعوبات التى جعلت منها شخصية مختلفة، ولذلك ليس من السهل التعامل معي.

الرجل في حياة نهى عابدين "مصدر لوجع دماغ"

علقت الفنانة نهى عابدين بسؤالها عن الرجل في حياتها، وأجابت بمنتهى التلقائية "مصدر لوجع دماغ"، وسط ضحك من الجمهور الحاضر بالأستوديو.

وتابعت الفنانة نهى عابدين حديثها "مش عشان معقدة ولا أي حاجة، خلونا نفك الدنيا شوية".

وعن علاقتها بنجلها أكدت الفنانة نهى عابدين أنها تسعى أن تعوض فيه كل أنواع الفقد الذي مرت به، لتخرجه إلى المجتمع أب رائع وزوج سوي نفسياً يعامل زوجته وأبنائه بشكل سليم.