ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفا و175 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفا و175 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98 ألفا و336 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيا، وإصابة 219 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.