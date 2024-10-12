الداخلية تشارك في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا توضح فيه أن وزارة الداخلية أطلقت سيارات الخدمات المتنقلة إلى جميع أنحاء الجمهورية، وأن هناك إشادة كبيرة من المواطنين بجودة الخدمات الجماهيرية التي تقدم من خلال مبادرة بداية.

وقال التقرير، إنه انطلاقًا من حرص وزارة الداخلية على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين تشارك الوزارة في مبادرة بداية من خلال توجيه قوافل من الخدمات الجماهيرية إلى المناطق على مستوى الجمهورية كافة، بخاصة النائية منها بما يحقق المردود الإيجابي من المشاركة في كافة المحافظات.

ولفت التقرير، إلى أن وزارة الداخلية أطلقت سيارات الخدمات المتنقلة إلى جميع أنحاء الجمهورية تحت مظلة مبادرة بداية برعاية رئيس الجمهورية، وبما يمكن المواطنون من الحصول عليها في سهولة ويسر دون التقيد بنطاق جغرافي محدد.

إشادة كبيرة من المواطنين بجودة الخدمات الجماهيرية

وأشار التقرير، إلى أن هناك إشادة كبيرة من المواطنين بجودة الخدمات الجماهيرية التي تقدم من خلال مبادرة بداية، والتي تعد نقطة مضيئة، وعلامة فارقة لإحداث تغيير جوهري في بناء الإنسان المصري حصيًا وتعليميًا واجتماعيًا وتوفير الخدمات اللائقة له بشكل ميسر وحضاري.