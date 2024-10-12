حملة موسعة بحي شرق الإسكندرية في سوق باكوس

أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق عن تنفيذ حملة موسعة بقيادة سكرتير عام الحي وبالتعاون مع إدارة أشغال الطريق، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وأضاف بيان الحي اليوم أن الحملة استهدفت منطقة سوق باقوس وشارع الجلاء والرمل الميرى ومنطقة السيوف ومحور المحمودية، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦٤ مخالفة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تسجيل ٤٨ حالة تتعلق بمخالفات سابقة (هالك).

تأتي هذه الجهود ضمن خطة موسعة تهدف إلى تنظيف وتطهير شوارع الإسكندرية.

وشدد اللواء أحمد حبيب على أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع التعديات على الأرصفة والشوارع والمرافق العامة.

وأكد أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي مخالفات أو استغلال غير مشروع للمرافق، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظام العام وضمان سهولة حركة المواطنين.