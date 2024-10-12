ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استخراج جثة من مقابر الخانكة.. ما القصة؟ (صور)

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في واقعة غريبة أثارت العديد من التساؤلات والمخاوف، تفاجئ سكان منطقة الخانكة بالقليوبية، بقيام عامل مقابر “ تُربي” ويعاونه نجله، بالنبش في أحد القبور واستخراج جثمان شخص متوفي وهو عبارة عن رفات مدفونة بالكفن، ووثق بعض الأشخاص هذه الواقعة بتصويرها فيديو، في مشهد مهيب أثار تساؤلات العديد من الأشخاص. 

لا يتوفر وصف.

 

استخراج جثة من مقابر الخانكة 

وبدورها فإن أجهزة الأمن قد رصدت الواقعة، وبالتدقيق والفحص تبين أن الشخصان همـا عامل بمقابر الصدقة ونجله، وبسؤالهما عن الإتهامات الموجهة إليهما عقب ضبطهما، أفادوا أنهما كانا ينظفان مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، لتزاحم المقبرة، تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لا يتوفر وصف.
المتهمان
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.

 

 

 

الخانكة استخراج جثة استخراج جثمان متوفي رفات الكفن