استخراج جثة من مقابر الخانكة.. ما القصة؟ (صور)

في واقعة غريبة أثارت العديد من التساؤلات والمخاوف، تفاجئ سكان منطقة الخانكة بالقليوبية، بقيام عامل مقابر “ تُربي” ويعاونه نجله، بالنبش في أحد القبور واستخراج جثمان شخص متوفي وهو عبارة عن رفات مدفونة بالكفن، ووثق بعض الأشخاص هذه الواقعة بتصويرها فيديو، في مشهد مهيب أثار تساؤلات العديد من الأشخاص.

استخراج جثة من مقابر الخانكة

وبدورها فإن أجهزة الأمن قد رصدت الواقعة، وبالتدقيق والفحص تبين أن الشخصان همـا عامل بمقابر الصدقة ونجله، وبسؤالهما عن الإتهامات الموجهة إليهما عقب ضبطهما، أفادوا أنهما كانا ينظفان مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، لتزاحم المقبرة، تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.