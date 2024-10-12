نيللي وخالد يوسف يشاهدان "فارس يكشف المستور" لمحمد صبحي

شاهد مسرحية الفنان محمد صبحي "فارس يكشف المستور"، الفنانة الجميلة نيللي والمخرج خالد يوسف مع الجمهور في ليلة من ليالي العرض، وأشادا بالمسرحية وبفكرتها وبالفرجة المسرحية المتنوعة التي يقدمها الفنان محمد صبحي في العرض من كوميديا وغناء واستعراض.

المسرحية تحقق نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضها، ومستمرة في جذب الجماهير بما يقدمه النجم محمد صبحي من تنوع في عناصر الفرجة المسرحية بفكرة تهم وتلمس كل مصري وعربي، وبديكورات مبهرة وكوميديا راقية، وأغاني واستعراضات وممثلين يؤدون أدوارهم ببراعة.

مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج النجم محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والبطولة للنجم محمد صبحي، بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبو هيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين .