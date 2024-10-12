تأجيل محاكمة أب متهم بقتل ابنته لزواجها عرفيا بالفيوم إلى منتصف نوفمبر

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة أب متهم بقتل ابنته لزواجها عرفيا وذلك بقرية منشاة عبدالله بدائرة مركز الفيوم، لجلسة منتصف نوفمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة الطب الشرعي وسماع اقوال الشهود .

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، وعضوية المستشارين، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.





وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، بلاغ يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بجوار أرض زراعية، في منشأة عبد الله التابعة لدائرة مركز الفيوم، وبالتحديد في شارع الأربعين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تم العثور على جثة فتاة في العشرين مقتولة، وبها آثار شنق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام؛ تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة الحقيقي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، من تحديد هوية المتهم بإلقاء جثة فتاة بجوار أرض زراعية في منطقة منشأة عبد الله، إذ تبين أنه والدها الذي يدعى محمود السيد صالح محمود، البالغ من العمر 46 عامًا، ويعمل عامل خدمات في مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وقرر الأب المتهم إنهاء حياة ابنته نورا محمود، البالغة من العمر 20 عامًا؛ بسبب سوء سمعتها، نظرًا لأنها تزوجت عرفيًا من شاب مسجل خطر.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.