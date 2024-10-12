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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ البحيرة يتابع انطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات.. صور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة يتابع إنطلاق الموجة الـ 24
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تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، انطلاق أولى مراحل الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، وهدان السيد، مدير إدارة مركز السيطرة والتحكم، ومسؤولي غرفة العمليات.

في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار الجهود المبذولة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف تعزيز سيادة الدولة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع نائب المحافظ بدء تنفيذ الحملات على مستوى مدن ومراكز المحافظة ضمن الموجه ال24 والتي ستستمر حتى 27 ديسمبر، موزعة على ثلاث مراحل.

كما قام بمتابعة سير الحملات ميدانيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للخطط الموضوعة، والتأكد من التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات وعدم التهاون في استرداد حقوق الدولة، مع تذليل أي معوقات تواجه الفرق الميدانية أثناء تنفيذ الإزالات.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية المتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها لضمان عدم التعدي عليها مجدداً، مشددة على ضرورة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوق الشعب، وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة عالية، كما أشارت إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مساعي المحافظة لتقنين أوضاع اليد لكل من استوفى الشروط اللازمة خلال الفترة الماضية.

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