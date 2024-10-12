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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة الدرجات النارية في السيدة زينب

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدرجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة تحريات المباحث، والصحيفة الجنائية، للمتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من  ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، وعميل "سيىء النية"، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
 

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