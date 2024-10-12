محافظ الأقصر يعلن انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، جاهزية جميع مراكز المحافظة للبدء في الموجة 24 التي انطلقت اليوم السبت وتستمر

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، جاهزية جميع مراكز المحافظة للبدء في الموجة 24 التي انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية.

تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 24 يستمر حتى مطلع نوفمبر

وأكد محافظ الأقصر، أن تنفيذ الموجة 24 يتم على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل، وتعتمد المرحلة الأولى من هذه الموجة على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد محافظ الأقصر على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.