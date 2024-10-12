الاحتلال يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في غزة

قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و219 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,175 شهيدا و 98,336 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 372 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وكان مستوطنون، هاجموا مواطنين ومزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون في عدد من المدن الفلسطينية، واعتدوا عليهم بالضرب، وسط تصاعد الهجمات المتكررة خلال موسم الزيتون، ومنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ففي نابلس، هاجم مستوطنون، المواطنين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية دوما جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في الجهة الغربية من القرية، واعتدوا عليهم بالضرب.

وأضاف أن القرية تتعرض لهجمات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذه الهجمات تصاعدت في الفترة الأخيرة.