الولايات المتحدة توسع عقوباتها على قطاع النفط الإيراني ردًا على الهجوم الصاروخي.. الخطوة تهدف لضرب المصدر الأكبر للعملة الأجنبية للاقتصاد المتعثر لطهران

أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين يوم الجمعة في أول رد رسمي لها على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر على إسرائيل.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل من الصعب على إيران بيع النفط، وهو المصدر الأكبر للعملة الأجنبية للاقتصاد المتعثر في البلاد.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، إن الإعلان يأتي "ردًا على هجوم إيران في الأول من أكتوبر على إسرائيل، وهو هجومها المباشر الثاني على إسرائيل هذا العام".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان يوم الجمعة: "تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه العائدات من صناعة الطاقة لديها لتمويل الأنشطة القاتلة والمزعجة - بما في ذلك تطوير برنامجها النووي، وانتشار الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية بدون طيار، ودعم وكلاء الإرهاب الإقليميين".

وأضاف بيان الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف 10 كيانات و17 سفينة متورطة في شحن النفط والمنتجات البتروكيماوية الخاضعة للعقوبات الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على ست كيانات وست سفن تعمل في نقل وبيع النفط الإيراني، بحسب البيان. لقد أجبرت سلسلة من العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة على النفط الإيراني على مدى العقد الماضي حكومة إيران على اللجوء إلى شبكة من الناقلات، والتي يشار إليها غالبًا باسم أسطول الظل، للتهرب من القيود ومواصلة تجارة النفط. حددت وزارة الخزانة الأميركية وعاقبت عددًا من هذه الناقلات بالإضافة إلى شركات تشغيلها، والعديد منها مسجلة في الإمارات العربية المتحدة.

وصدرت إيران ما قيمته أكثر من 70 مليار دولار من النفط بعد الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وانخفض هذا إلى أقل من 10 مليارات دولار في عام 2020، بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وحملة الضغط القصوى التي أطلقها دونالد ترامب.

وارتفع الرقم مرة أخرى إلى ما يزيد قليلاً عن 40 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدد لا يحصى من المصافي الصينية الأصغر حجمًا التي تشتري النفط الإيراني المقنع على أنه من بلدان أخرى.

ونتيجة للخصومات الكبيرة في أسعار البيع والنفقات الكبيرة المترتبة على استخدام الشركات الوهمية والأسطول الظلي، فإن القليل من الربح يصل إلى خزائن الحكومة الإيرانية.