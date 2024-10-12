رئيس جمعية العاملين بالمبردات: 2027 تنتظر طفرة في تاريخ أجهزة التكييف بمصر

قال المهندس حسين الشوربجي رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالتكييفات والمبردات، إن جميع شركات التكييف بالبلاد تفتقد الى فنيين حقيقيين للعمل، بسبب أن الفني الجيد الذي يتم تدريبه وتعليمه من قبل الشركات تأتى له عروض كبرى ويسافر إلى الخارج، ويأتى إلى مصر يفتح شركة تكييف يصبح هو المدير ويريد فني جيد للعمل معه، ونحن نشدد على ضرورة قيام الفنى بأخذ رخصة للعمل بأجهزة التكييفات.

وكشف رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالتكييفات والمبردات -في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن السوق المصرية سوف تشهد نزول أجهزة جديدة للتكييفات والمبردات ذات تكنولوجيا عالية جدا للحد من استنفاد الأوزون والحفاظ على طبقته، وحماية البلاد من الاحتباس الحرارى، وذلك بعام 2027، وسوف تتصف هذه الأجهزة بالسومية، وأنها قابلة للاشتعال لذلك لا بد من تدريب الفني جيدا على سبل عملها وتشغيلها وسبل تركيبها، واتخاذ كافة السبل الوقائية من أأجل حماية التكييف والفني والمكان المتواجد به، وكذلك الصيانه سوف يكون لها احتياطات كامله غير الموجود حاليا، لأن الفيرون نفسه مختلف.