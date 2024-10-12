انتشار منافذ بيع السلع المخفضة للمواطنين بإهناسيا

عرض هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة إهناسيا، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متضمنًا الإشارة إلى متابعة توفير اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع اللحوم التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتوسع في إقامة معارض للسلع الأساسية وشوادر اللحوم، بأسعار مناسبة للمستهلك، ومواصلة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وقد شهدت المنافذ إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تُباع اللحوم بسعر 185 جنيهًا للكيلو، مما يساهم في تخفيف الأعباء على الأسر.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار في متناول الجميع.

وفي مجال النظافة ورفع الإشغالات وصيانة المرافق ، فقد تم تمهيد طريق البوستة القديمة وصولاً إلى مدخل البديني، بينما قام قسم الكهرباء بالوحدة بتركيب كشافات طاقة شمسية عند مدخل المدينة، والقرى التابعة.