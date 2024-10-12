ترامب يطلب الحماية خوفًا من إيران

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن حملة دونالد ترامب طلبت استخدام طائرات ومركبات عسكرية لتوفير الأمن للرئيس السابق أثناء حملته خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الانتخابات.

وعقب محاولتي اغتيال أخيرتين وتقارير عن تهديدات مزعومة من إيران، طلبت حملة دونالد ترامب إجراءات أمنية إضافية، بما في ذلك طائرات ومركبات عسكرية، بينما يواصل حملته الرئاسية.

تلقى تهديدات

وأكدت الخدمة السرية الأمريكية، أن الرئيس السابق يتلقى "أعلى مستويات الحماية"، لكنها أقرت بطلب الحملة لمزيد من التدابير.

وقال بايدن إن ترامب محمي كما لو كان رئيسًا في السلطة، مضيفًا أنه إذا كان طلب ترامب يتماشى مع تلك الحماية، فيجب منحه.

وأفادت صحيفة بوليتيكو، إن المسؤولين الأمريكيين يدركون الآن خطورة التهديد الإيراني لدونالد ترامب وفريقه السابق في السياسة الخارجية، وخاصة أولئك الذين شاركوا في قرار استهداف وقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وقال مسؤولون متعددون مطلعون على الوضع لصحيفة بوليتيكو، إن محاولات إيران لاستهداف دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين السابقين المتورطين في ضربة سليماني أكثر عدوانية وتوسعا مما كان معروفا في السابق.

خطورة التهديد

واعترفت السلطات الأمريكية بخطورة التهديد، حيث أظهرت إيران تصميما واضحًا على الانتقام من أولئك الذين تعتبرهم مسؤولين عن مقتل سليماني.

وفي حين هدد العديد من المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام الحكومية ترامب وفريقه السابق منذ عام 2020، فإن طهران تنفي رسميا أي نوايا من هذا القبيل.

فبعد مقتل سليماني مباشرة، هدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام، وتبنى العديد من المسؤولين الإيرانيين هذا الوعد وترجموا كلمات خامنئي لإصدار تهديدات مباشرة ضد ترامب.

وبعد إعلان خامنئي عن "انتقام قاس"، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر آنذاك) صورة لترامب على ملعب جولف تحت ظل طائرة بدون طيار، في إشارة إلى استهدافه.

ذكرى اغتيال سليماني

وتم حذف هذا المنشور منذ ذلك الحين، كما نشر الموقع الرسمي لخامنئي رسومًا متحركة بنفس الموضوع، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني تقتل ترامب باستخدام روبوت.

وفي ذكرى اغتيال سليماني، ألمح خليفته إسماعيل قاآني إلى نية استهداف ترامب في خطاب أمام البرلمان الإيراني، قائلًا إنه يجب على العملاء الأمريكيين المتورطين في اغتيال الشهيد سليماني أن يتعلموا الحياة السرية لسلمان رشدي لأن إيران ستنتقم لدمه المسفوك ظلمًا".

وتبع ذلك تهديدات أخرى من الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، في فبراير 2023، ظهر أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، في برنامج تلفزيوني لشرح تصرفات إيران للانتقام لسليماني.