ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكشف حقيقة فيديو نبش القبور بالخانكة

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه آخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات.
بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما "عامل بمقابر الصدقة ونجله"، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها "المخصصة لتجميع الرفات"، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الخانكة نبش القبور الرفات الصدقة مقابر الصدقة التواصل الإجتماعي فيس بوك