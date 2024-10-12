الأمن يكشف حقيقة فيديو نبش القبور بالخانكة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه آخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات.

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما "عامل بمقابر الصدقة ونجله"، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها "المخصصة لتجميع الرفات"، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.