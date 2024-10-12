بالأسماء.. إصابة 13 عاملًا في حادث تصادم بصحراوي أسيوط

أصيب 13 عاملًا جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي أعلى الطريق الصحراوي الغربي اتجاه "منقباد _ بني غالب" بنطاق محافظة أسيوط.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي الغربي اتجاه "منقباد _ أبو غالب" بنطاق المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص محملة بالعمال وملاكي نتج عن الحادث إصابة كل من: “هشام س. أ 35 سنة، مصاب بالارتجاج، عبده ع. ع، 22 سنة، مصاب كسر بالحوض، محمد ش. أ 23 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، محمد ص. م 39 سنة، مصاب بكسر بالحوض، عماد م. ع 37 سنة مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ومحمد ع. م. 26 سنة، مصاب كسر مضاعف بالذراع اليسرى".

كما أصيب “عبدالله أ. ع، 42 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد ع. أ ،21 سنة، مصاب كسر مضاعف بالذراع، أحمد ع. أ،31 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، أحمد م. س 30 سنة مصاب بكسر بالذراع اليسرى، عادل ع. ع 50 سنة، غيبوبة تامة، محمد أ. ع، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود ع، 36 سنة، مصاب غيبوبة تامة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.