محافظ أسوان يتفقد توفير السلع الأساسية بهايبر مدينة أبو سمبل السياحية

تفقد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة أبو سمبل السياحية حيث أطمأن على جودة السلع الغذائية والإستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالهايبر برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسيد سعدى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

لا تهاون مع ضبط الأسعار

مشدداً على أنه لا تهاون مع ضبط الأسعار ، ويتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة ، ولن يسمح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الإحتياجات اليومية للمواطن الأسوانى ، ويتم تكثيف الرقابة التموينية من خلال الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

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