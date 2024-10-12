"العاملين بالمبردات": الفني يعد خط الدفاع الأول لحماية التكييف وترشيد الكهرباء

قال المهندس حسين الشوربجي رئيس الجمعية المصرية للعاملية بالتكييفات والمبردات:" بأن الجمعية انشأت اساسا من اجل الفنيين العاملين بمجال فني التكييف بمختلف محافظات الجمهورية، حيث ان الفني يعد خط الدفاع الاول لحماية التكييف وترشيد الكهرباء ”، مشيرا الى ان حوادث كثيرة تقع لفني التكييف اثناء تركيب المبردات بسبب الفني نفسه احيانا، واحيانا اخرى لاسباب خارجية.

وشدد الشوربجي -في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"-، على أهمية استخدام ادوات الامن والسلامه، لحماية الفني، واهل البيت، وجهاز التكييف نفسه، حيث لابد من عمل اجراءات توعوية موسعه للفنيين من خلال انشاء دورات تعريفية تحمل معلومات هامه عن عملهم.

وقال: “عندما يتم تشغيل المكنسة الكهربائية اثناء عمل جهاز التكييف او تنظيف الشقة او مكان السكن فان جهاز التبريد او التكييف يقوم بعملية شفط وسحب كل الاتربة الناتجة من عملية التنظيف، وكل ذلك يساهم في تلويث الفلاتر ويتطلب بعدها تنظيفها على الفور”

واوضح انه كلما كان مكان التكييف معزولا وبعيد عن الاتربة والملوثات، والحرارة، والضوء فانه يقلل من استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة جدا، ويقف عملية استنزاف الكهرباء.