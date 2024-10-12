احذر الاستحمام بماء ساخن

يصاب الكثير من الأشخاص بالسكتات الدماغية وهي أعراض مفاجئة تحدث نتيجة توقف تدفق الدم إلى المخ، مما يؤدي إلى تلف خلايا المخ، بالإضافة الي أنه يمكن أن تحدث السكتات الدماغية في أي مكان، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت الاستحمام أعلى بصورة ملحوظة بسبب الكثير من العوامل المرتبطة بهذه البيئة.

ووفقا لموقع " onlymyhealth"، يساعد فهم المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقا.

العوامل التي تعمل علي زيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء الاستحمام

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية نتيجة لعوامل متعددة بما في ذلك انسداد الشرايين، وتمزق الأوعية الدموية، النوبة الإقفارية العابرة.

وفيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



تقلبات ضغط الدم

أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية في الحمام التغير السريع في ضغط الدم، فالاستحمام بالماء الساخن ، يمكن أن يتسبب في تمدد الأوعية الدموية، وقد يؤدي هذا التمدد إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، والذي يسبب الإغماء أو السكتة الدماغية ، بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن تتسبب الحرارة في ارتفاع ضغط الدم، مما يضع ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية، وحذر من أن هذا التقلب يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

الجفاف

يتسبب الاستحمام بالماء الساخن الإصابة بالجفاف بسرعة أكبر ، والجفاف يزيد من كثافة الدم، مما يزيد من فرص تكوين جلطة، بالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للجفاف، لا يشربون كميات كافية من السوائل، مما يؤدي إلى زيادة المشكلة.

السقوط وإصابات الرأس

يمكن أن يؤدي الانزلاق على أرضية الحمام المبللة إلى إصابة في الرأس، مما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو أعراض تشبه السكتة الدماغية بسبب إصابة الدماغ، يمكن أن يكون السقوط خطيرا بالنسبة لأولئك المعرضين بالفعل للسكتات الدماغية أو الحالات العصبية الأخرى.

طرق الوقاية من السكتات الدماغية أثناء الاستحمام

هناك الكثير من التدابير الوقائية التي يمكن أن تخفض بصورة كبير من فرص حدوث السكتة الدماغية في هذه البيئة:

مراقبة ضغط الدم

يعد الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة والمتابعة المستمرة من أهم الخطوات الوقائية، يجب على الأشخاص المعرضين لتقلبات ضغط الدم تجنب الماء الساخن واختيار الاستحمام بماء دافئ أو فاتر بدلاً من ذلك، كما يُنصح أيضًا بتثبيت جهاز مراقبة ضغط الدم في المنزل للتحقق من المستويات بانتظام، خاصة قبل الاستحمام.

الحفاظ على الترطيب المناسب

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم شئ مهم وحيوي للحفاظ على تدفق الدم بسهولة ومنع تكثيف الدم، وينصح التقريربشرب الماء قبل وبعد الحمام، وخاصة إذا كنت تخطط للاستحمام يمكن أن يؤدي الي فرق كبير في الحفاظ على الدورة الدموية المعتدلة.

استخدم معدات السلامة

يساعد تركيب أدوات السلامة في الحمام لمنع الانزلاق يمكن أن يمنع السقوط، تساعد هذه الأدوات البسيطة الأفراد على الحفاظ على التوازن، مما يقلل من خطر الحوادث التي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو الإصابات الأخرى.

تنظيم درجة الحرارة

يمكن أن يتسبب الماء الساخن في حدوث تغيرات مفاجئة في ضغط الدم، لذا فمن الأفضل الحفاظ على درجة حرارة الماء معتدلة، يستفيد بعض الأشخاص من تركيب صمامات دش حرارية، والتي تحافظ على درجة حرارة ثابتة للمياه لتجنب التعرض المفاجئ للحرارة.

استشر الطبيب لإجراء الفحوصات الدورية

يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أو الأمراض العصبية استشارة طبيبهم بانتظام للحصول على الاستشارة الطبية الجيدة من أجل إدارة مخاطر السكتة الدماغية، يمكن لطبيبك تقديم توصيات شخصية بناءا على تاريخك الطبي.