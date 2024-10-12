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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على أطراف بلدة بليدا برشقة صاروخية

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهدفه تجمعا لجنود الاحتلال على أطراف بلدة بليدا برشقة صاروخية، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل،أعلن حزب الله اللبناني، اليوم ، أنه استهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في معيليا شمال إسرائيل بواسطة رشقة صاروخية، كما أصاب جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه أثناء محاولتها الخروج من منطقة راميا باتجاه بلدة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد الحزب بتنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى استهداف جنود إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت وقاعدة "سوما" في الجولان السوري المحتل. وقال الحزب في بيان له إنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في موقع الجرداح برشقة صاروخية، بالإضافة إلى استهداف قاعدة سوما وثكنة زرعيت برشقات صاروخية أيضًا.

حزب الله بلدة بليدا معيليا شمال إسرائيل تجمعا لجنود الاحتلال