عبدالغفار: "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" هدفها الاستثمار فى رأس المال البشري

أكد الدكتور حسام عبدالغفار ، مساعد وزير الصحة للشئون البرلمانية، علي أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري هدفها الرئيسي الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة ومنها وزارة الصحة ، وزارة التعليم ،وزارة الشباب والرياضة والمجالس المتخصصة، مضيفاً أن المبادرة تعمل علي تحسين و تنمية مهارات الإنسان والتأهيل لسوق العمل حيث أنه مشروع قومي للإنسان هدفه حماية اجتماعية وحياة كريمة وثقافة المجتمع واكتساب المهارات والخبرات.



واضاف "عبد الغفار"، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، أن أبرز أهداف اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، وأن برامج تعمل علي تعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية،الدولة المصرية استثمرت في بناء المستشفيات والجامعات والطرق، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض معدلات البطالة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض نسبة الأمية



والجدير بالذكر انطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".