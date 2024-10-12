رفع 6 أطنان مخلفات بشوارع ببا ببني سويف

تابع محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، ببني سويف، تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وتكثيف الجهود في مجال النظافة ومتابعة المتغيرات المكانية.

وفي هذا السياق، أشرف رئيس المركز على إزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بقرية برامل التابعة لقرية هليه، و تمت الإزالة بحضور مسؤولي حماية الأراضي الزراعية، وتم تكليف الجمعية الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تكرار التعديات.

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل حل مشكلات القرى وتلبية متطلباتهم في أسرع وقت، وفق الإمكانيات المتاحة،

كما تم متابعة جهود النظافة في مدينة ببا، حيث تم العمل على الطريق الدائري لرفع المخلفات المتراكمة. وشملت الجهود أيضًا رفع مخلفات أرض المحلج في شارع المستشفى العام بالمدينة، إضافة إلى تنظيف ورفع تراكمات طريق هليه/ سمسطا وصولاً إلى مدخل قرية برامل. أسفرت هذه الجهود عن رفع نحو 6 أطنان من المخلفات ما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.