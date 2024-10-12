محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية بوحدة طب الأسرة ومستشفى أبو سمبل الدولي

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل داخل وحدة طب الأسرة بمدينة أبو سمبل السياحية ، والمقامة على مساحة 1200 م2 ، وتضم العديد من الأقسام والعيادات الطبية والمعامل والتثقيف الصحى وتنظيم الأسرة والصيدلية لتقديم الرعاية الأولية لأهالى المدينة ، وأيضاً الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين في ظل توافر القوة البشرية من كوادر الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين .

يأتي ذلك إستكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة للصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأطمأن الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته التي رافقه فيها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، وسيد سعدى رئيس المدينة من المواطنين الذين ألتقى بهم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم .

عقب ذلك تفقد محافظ أسوان مستشفى أبو سمبل الدولى، حيث إستمع المحافظ لشرح من مدير المستشفى الدكتور محمد أبو الوفا عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفى لأهالى المدينة ، وأى مريض من الدول الأفريقية الشقيقة الوافدين عبر المعابر البرية الحدودية بقسطل وآرقين ، فضلاً عن تقديم خدماتها للعاملين بالمشروعات القومية بمدينة توشكى والعوينات ، وتحتوى المستشفى على 8 أقسام وعيادات خارجية للباطنة والجراحة والعيون والنساء والتوليد والأطفال والأسنان والأطفال والعظام والعلاج الطبيعى ، علاوة على أقسام للأشعة العادية والتليفزيونية والمتحرك وموجات فوق صوتية والمقطعية والمعامل والإستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والداخلى بواقع 41 سرير ، و 2 غرفة للعمليات .

نسابق الزمن لتجهيز 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالخدمات الطبية المتميزة والمتطورة ذات الجودة العالية بالمستشفى فى ظل وجود فريق عمل من أطقم الأطباء والتمريض ، موضحاً بأننا نسابق الزمن لتجهيز 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لما ستحققه المنظومة من عوائد عديدة ومتنوعة ترتكز في مجملها على الإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى .

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