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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية بوحدة طب الأسرة ومستشفى أبو سمبل الدولي

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد وحدة طب أسرة أبو سمبل
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل داخل وحدة طب الأسرة بمدينة أبو سمبل السياحية ، والمقامة على مساحة 1200 م2 ، وتضم العديد من الأقسام والعيادات الطبية والمعامل والتثقيف الصحى وتنظيم الأسرة والصيدلية لتقديم الرعاية الأولية لأهالى المدينة ، وأيضاً الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين في ظل توافر القوة البشرية من كوادر الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين .

يأتي ذلك إستكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة للصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأطمأن الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته التي رافقه فيها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، وسيد سعدى رئيس المدينة من المواطنين الذين ألتقى بهم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم .

عقب ذلك تفقد محافظ أسوان مستشفى أبو سمبل الدولى، حيث إستمع المحافظ لشرح من مدير المستشفى الدكتور محمد أبو الوفا عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفى لأهالى المدينة ، وأى مريض من الدول الأفريقية الشقيقة الوافدين عبر المعابر البرية الحدودية بقسطل وآرقين ، فضلاً عن تقديم خدماتها للعاملين بالمشروعات القومية بمدينة توشكى والعوينات ، وتحتوى المستشفى على 8 أقسام وعيادات خارجية للباطنة والجراحة والعيون والنساء والتوليد والأطفال والأسنان والأطفال والعظام والعلاج الطبيعى ، علاوة على أقسام للأشعة العادية والتليفزيونية والمتحرك وموجات فوق صوتية والمقطعية والمعامل والإستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والداخلى بواقع 41 سرير ، و 2 غرفة للعمليات .

نسابق الزمن لتجهيز 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالخدمات الطبية المتميزة والمتطورة ذات الجودة العالية بالمستشفى فى ظل وجود فريق عمل من أطقم الأطباء والتمريض ، موضحاً بأننا نسابق الزمن لتجهيز 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لما ستحققه المنظومة من عوائد عديدة ومتنوعة ترتكز في مجملها على الإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى .

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وحدة طب الاسرة - منظومة التأمين الصحي الشامل مدينة أبو سمبل أخبار محافظة أسوان