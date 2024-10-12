اليوم.. السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة - بشتيل

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل – حيث يبلغ إجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو

