كيف تستفاد من التكييفات والمبردات بأقل تكلفة كهربائية؟

قال المهندس حسين الشوربجي رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالتكييفات والمبردات، إن هناك العديد من الوسائل والإجراءات التى من الممكن المتبعة من أجل الحد من استهلاك واستنزاف الميكفات والمبردات للكهرباء، والمساعدة على ترشيدها.

وأوضح "الشوربجي -في تصريح خاص للبوابة نيوز- “لا بد من شراء المواطن لجهاز موفر للطاقة إذا نوى شراء جهاز تكييف جديد، مشددا على ضرورة مراعاة المساحة التى يعمل بها الجهاز، حيث إنه لا يجوز مطلقا وضع تكييف 1.5 حصان بمساحة 25 مترا، فإن ذلك سيساعد على استهلاك الجهاز لطاقة كبيرة من الكهرباء ويرفع فاتورة الكهرباء، وسيعجل من عمر الجهاز، لذلك من الضرورى اختيار القدرة المناسبة للجهاز من حيث المساحة ضرورى جدا”.

وأشار إلى أن الصيانة الدورية لجهاز التكييف مهمه جدا، حيث لا بد من صيانة جهاز التكييف عدد 2 مرة بالعام الواحد، مرة ببداية فصل الصيف، وأخرى بنهايته لأن الفلاتر تصبح ممتلئة بالأتربة والملوثات التى تعوق قوة الجهاز في التبريد، وتعجل من تعطيله، قائلا: "إنه كلما كان جهاز التكييف نظيفا يتم عمل تبادل حرارى قوى وسريع، ويتم ترشيد فاتورة الكهرباء.

وأضاف أن الجهاز إذا كان مطلا على شارع رئيسي معرض للأتربة فلا بد من غسل الفلاتر كل ثلاثة أيام، ولو الجهاز تم وضعه بمكان معزول عن الأتربة من الممكن القيام يغسله كل ثلاثة أشهر أو أربعة، حيث إن الفلاتر ليس لها معدة معينة لغسلها حسب موقع وقوة كل جهاز، ولكن الصيانة والتنظيف الكامل للتكييف يتم مرتين بالعام.